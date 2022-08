Emmanuel Chiva nommé à la tête de la direction générale de l'armement

Le Président de la République a nommé Emmanuel Chiva comme nouveau délégué général pour l'armement. Sur proposition du ministre des Armées Sébastien Lecornu,



Emmanuel Chiva succède ainsi à l'IGA Joël Barre dont les fonctions à la tête de la direction générale de l'armement (DGA) avaient été prolongées jusqu'à la fin juillet.

Emmanuel Chiva sera secondé dans cette mission par l'ingénieur général de l'armement Thierry Carlier, nommé directeur général adjoint de la DGA.



Normalien, docteur en biomathématiques, auditeur de la 49e Session Nationale Armement & économie de défense de l'IHEDN, Emmanuel Chiva était depuis 2018 le directeur de l'Agence de l'innovation de défense et membre du comité exécutif de la direction générale de l'armement du ministère des Armées. Entrepreneur, il a également fondé et dirigé treize PME dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la simulation militaire.



Forte de plus de 10 000 personnes, la DGA est en charge de l'équipement des forces armées, de la préparation du futur des systèmes d'armes, de la stratégie industrielle en matière d'industrie de défense et de l'accompagnement des exportations d'armement. Emmanuel Chiva participera ainsi à la préparation de la prochaine loi de programmation militaire 2024-2030.



(Photo © Ministère des Armées)