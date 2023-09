Emirates vit l'un de ses étés les plus chargés

Le mois d'août n'est pas encore terminé qu'Emirates peut déjà affirmer avoir vécu un été parmi les plus chargés de son histoire en 2023.



La compagnie indique ainsi qu'entre juin et août, elle a transporté plus de 14 millions de passagers sur plus de 50 000 vols, avec un taux de remplissage moyen de sa flotte dépassant les 80 %.



Les tendances pour les mois à venir témoignent d'un maintien de la demande pour les voyages internationaux, malgré les pressions sur le pouvoir d'achat dans certains pays.



(Photo © Emirates)