Emirates vise un retour à la rentabilité cette année

Emirates a publié ses résultats annuels pour 2021-2022 (clos en mars 2022) et se félicite de son redressement. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 86% à 18,1 milliards de dollars, malgré la poursuite de la crise sanitaire et grâce à la levée des restrictions, et est parvenu à diviser ses pertes par six pour tout de même enregistrer un déficit d'un milliard de dollars. Une accélération du redressement a été constatée au second semestre. Il rappelle qu'il a également reçu un soutien du gouvernement de Dubaï à hauteur de 954 millions de dollars.



Au fur et à mesure de l'année, la compagnie aérienne a pu progressivement rétablir son réseau puis augmenter ses fréquences, proposant des capacités moyennes en hausse de 47% par rapport à l'année précédente. Son chiffre d'affaires a presque doublé (+91%) à 16,1 milliards de dollars et sa perte a été réduite de 5,5 à 1,1 milliards de dollars. Elle prévient en revanche que l'évolution des taux de change et des prix du carburant ont été très défavorables.



Elle a par ailleurs triplé le nombre de ses passagers (19,6 millions) mais son coefficient d'occupation reste relativement bas, à 58,6%, et le revenu par passager-kilomètre baisse de 10%. Côté flotte, elle compte 262 appareils dans sa flotte (elle a reçu ses cinq derniers A380 et retiré un 777-300ER et un avion cargo) et en attend toujours 197 en commande.



Emirates SkyCargo a porté l'activité en générant 40% du chiffre d'affaires de l'activité de transport et en augmentant ses résultats de 27% par rapport à l'année dernière. Bien que les volumes transportés aient augmenté de 14%, le rendement a diminué de 3% en raison du relâchement de pression sur les capacités entraînés par la remise en service généralisée, quoique toujours partielle, des flottes au niveau mondial.



Dnata a elle aussi connu une belle reprise et est même déjà redevenue profitable, en réalisant un bénéfice net de 30 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 54%.



« Nous escomptons un retour du Groupe à la rentabilité en 2022-23 et nous mettons tout en oeuvre pour atteindre nos objectifs, tout en surveillant attentivement les évolutions contraires, telles que la hausse des prix des carburants, l'inflation, les nouveaux variants du COVID-19 et les aléas politiques et économiques », indique le cheikh Ahmed bin Saeed AlMaktoum, PDG d'Emirates Airlines et du groupe.



(Photo © Emirates)