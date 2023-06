Emirates veut toujours son A380 remotorisé

C'est de bonne guerre et il fallait le tenter. Tim Clark, le président de la compagnie aérienne Emirates, a profité du Paris Air Forum organisé le 16 juin par La Tribune et le Groupe ADP pour réitérer sa demande d'une version remotorisée de l'A380 auprès d'Airbus, même si le lancement d'un tel programme ne fait plus partie aujourd'hui de la stratégie de l'avionneur européen.



Selon lui, un nouvel A380 par des moteurs comme le programme UltraFan de Rolls-Royce « apporterait un changement radical » au niveau de la consommation en carburant du Super Jumbo, alors que les deux motorisations de l'appareil (GP7200 et Trent 900) sont issues de technologies des années 90.



La grande compagnie aérienne de Dubaï est le plus important opérateur d'A380 au monde, avec 102 exemplaires en services ou en cours de retrofit cabine.



Emirates pourrait bientôt acquérir entre 100 et 150 appareils pour poursuivre le processus de renouvellement de sa flotte (en plus de 50 A350, 30 787 et 115 777X en commande). Les derniers A380 de la compagnie seront retirés en 2038.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)