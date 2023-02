Emirates va accroître de plus de 50% les capacités de son centre de formation de pilotes pour l'arrivée des A350 et 777X

Emirates va investir 135 millions de dollars dans son centre de formation de pilotes d'Al Garhoud (Dubaï) pour pouvoir se préparer à l'arrivée des 50 Airbus A350-900 et des 115 Boeing 777X dans les prochaines années.



La compagnie aérienne de Dubaï va ainsi accroître ses capacités annuelles de formation de nouveaux pilotes de 54%.



La nouvelle installation pourra accueillir six nouveaux simulateurs FFS (pour un total de 17 simulateurs repartis dans plusieurs bâtiments et pouvant générer plus de 130.000 heures de training chaque année).



Emirates annonce que son nouveau centre sera opérationnel en mars 2024, en vue de la formation des premiers équipages A350 en juin de la même année, coïncidant ainsi avec la livraison par Airbus du premier exemplaire du long-courrier de nouvelle génération à la compagnie.



(Image © Emirates)