Emirates triple le nombre de ses passagers durant l'été

Emirates a annoncé qu'elle avait transporté 1,2 million de passagers en juillet et en août, triplant le nombre de l'été 2020 (402 000 passagers).



La situation est en effet bien meilleure. Juillet 2020 marquait le tout début de la réouverture de Dubaï aux étrangers et l'industrie subissait encore de plein fouet le choc du premier confinement.



Désormais, la compagnie vole vers 120 destinations et s'apprête à agrandir encore son réseau durant l'automne, d'une vingtaine de routes.



S'appuyant sur l'étude WATS (World Air Transport Statistics) de l'IATA, elle affirme aussi qu'elle a été la plus importante compagnie internationale en 2020 en termes de trafic - mais quatrième en nombre de passagers, avec 15,8 millions de voyageurs (elle est dépassée par les trois grandes low-cost européennes, Ryanair, easyJet et Wizz Air).



(Photo © Emirates)