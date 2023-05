Emirates SkyCargo intègre deux Boeing 747 cargo avant de doubler ses capacités en 10 ans

La normalisation de l'activité cargo ne refroidit pas les ambitions d'Emirates SkyCargo. Après avoir annoncé une performance solide en 2022-2023, la division d'Emirates a décidé d'augmenter les capacités de sa flotte, en s'appuyant sur des prévisions de croissance de 3 % à 5 % pour le secteur à moyen et long terme.



Cela a débuté avec l'introduction de deux Boeing 747-400F acquis en location à long terme avec équipage (déployés sur Chicago et Hong Kong), avant la livraison de quinze appareils dédiés, qui augmenteront l'offre en même temps que le groupe introduira de nouvelles capacités au travers des soutes de ses appareils neufs de passage (A350 et 777X livrés à partir de l'été 2024).



« Les deux nouveaux 747-F nous donneront une capacité immédiate, tandis que nous attendons la livraison de cinq nouveaux 777F en 2024 et 2025, ainsi que de dix 777-300ER qui sortiront de notre programme de conversion au cours des cinq prochaines années. Nous pensons même que ces avions supplémentaires ne seront pas suffisants. D'ici là, nous aurons mis en place les installations de maintenance, de réparation et de révision pour accélérer et développer efficacement notre programme de conversion de cargos si nécessaire », annonce Nabil Sultan, vice-président principal d'Emirates SkyCargo.



(Photo © Emirates)