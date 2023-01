Emirates remet en service son premier Airbus A380 réaménagé

Le chantier de réaménagement des Airbus A380 d'Emirates devient plus concret pour les passagers de la compagnie : le premier appareil rétrofitté a été remis en service le 6 janvier sur la liaison Dubaï - Londres.



Le changement majeur de ce réaménagement est l'installation de la cabine Premium Economy à l'avant du pont principal de l'A380. Elle compte 56 sièges. Des modifications ont également été apportées aux autres cabines, notamment par un allègement des palettes de couleurs utilisées.



Un second A380 est en chantier (A6-EUW) et devrait sortir de hangar à la fin du mois. Tous les travaux sont réalisés en interne, par les équipes de la compagnie aérienne. Si elle a initialement choisi de réaménager ses appareils un par un, elle devrait rapidement immobiliser deux appareils simultanément pour les travaux, afin que le rétrofit avance plus vite.



Emirates a annoncé que 120 appareils seraient réaménagés, sur ses deux flottes A380 et 777-300ER (respectivement sur 67 et 53 appareils), ce qui représente un investissement de deux milliards de dollars. Le programme devrait être achevé en 2025 (dès 2024 pour les A380).



(Photo © Emirates)