Emirates prépare son programme de rétrofit sur A380 et 777

Emirates travaille déjà au programme de réaménagement de 120 Airbus A380 et Boeing 777, qui doit débuter en novembre. Depuis le mois de juillet, les équipes d'ingénierie de la compagnie mènent des essais (sur un A380) sur les procédures les plus efficaces de démontage des cabines et la planification de chaque action à réaliser pour installer les nouvelles. Elles cherchent également des solutions à tout obstacle qui ralentirait le processus de rétrofit.



La compagnie explique que des ateliers ont été mis en place pour réaliser les travaux de modification (peinture, taille, rembourrage avec de nouveaux coussins et housses) sur les fauteuils de classe économique et de classe Affaires. La modernisation des suites de première classe est en revanche confiée à un prestataire. Les panneaux intérieurs, tapis et les escaliers seront également rafraîchis, tandis que la nouvelle cabine Premium Economy fera son apparition sur ces appareils.



Le programme de rétrofit concernera 67 A380 et 53 777, les Triple Sept devant être réaménagés après les A380. Emirates Engineering espère conclure l'ensemble du chantier d'ici avril 2025, à raison de quatre appareils remis en service avec leurs modifications chaque mois.



La compagnie souligne que cela représente 4 000 fauteuils de Premium Economy à installer, ainsi que 728 suites et plus de 5 000 fauteuils de classe affaires à rénover.



