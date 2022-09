Emirates ouvre ses portes à ses futurs candidats à Nice et Montpellier

Emirates annonce deux journées portes ouvertes à Nice et Montpellier à la fin de la semaine prochaine, pour permettre à de potentiels candidats de postuler pour intégrer les équipages de la compagnie.



Ces journées sont organisées le 22 septembre au Mercure Centre Notre Dame de Nice puis le 24 septembre au Novotel de Montpellier, à partir de 9h.



Les candidats peuvent se préinscrire en ligne et déposer leur candidature avec un CV en anglais et une photo récente, mais cette démarche pourra également être effectuée sur place. Les candidats présélectionnés seront informés le jour même des étapes suivantes de leur parcours de recrutement.



Emirates avait lancé une campagne mondiale de recrutement en fin d'année dernière et espère intégrer plus de 6 000 personnes dans ses équipes dans les six prochains mois.