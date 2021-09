Emirates lance une vaste campagne de recrutement de 3 500 personnes

Les effectifs d'Emirates vont de nouveau augmenter. La compagnie de Dubaï a annoncé qu'elle allait lancer une campagne de recrutement mondiale dans le but d'intégrer 3 000 membres d'équipage et 500 agents au sol.



Les postes sont à pourvoir très rapidement puisqu'il s'agit pour la compagnie d'avoir les ressources nécessaires pour augmenter ses vols au cours des six prochains mois.



Elle estime en effet que la demande va connaître une forte croissance dans les mois à venir, avec la réouverture progressive des frontières internationales et la levée des restrictions de voyage, liées à la progression de la vaccination.



Emirates rappelle qu'elle exploite aujourd'hui 90% de son réseau d'avant-crise, mais pas avec les mêmes capacités. Celles-ci devraient retrouver 70% de leur niveau pré-pandémie d'ici la fin de l'année.



(Photo © Emirates)