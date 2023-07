Emirates lance un service de vols charters en jet Phenom 100

Emirates lance un nouveau service de vols à la demande opérés par des jets de poche Phenom 100 d'Embraer. Ce nouveau service sera proposé depuis l'aéroport international Al Maktoum de Dubaï pour des destinations situées dans les pays du GCC et en particulier vers l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Koweït, ou Oman.



Les appareils peuvent transporter jusqu'à quatre passagers, avec une franchise pour un bagage de taille intermédiaire (15 kg max) et un petit bagage à main chacun.



Emirates proposera une expérience de bout en bout, c'est à dire avec la mise à disposition d'un chauffeur et un traitement VIP (services personnalisés pour les formalités d'immigration et de douanes, accès aux salons privés au départ et à l'arrivée...).



La grande compagnie aérienne de Dubaï dispose de cinq Phenom 100EV (premier exemplaires livré en 2017), des appareils qui jusqu'à présent étaient utilisés pour les besoins de formation des pilotes de l'Emirates Flight Training Academy.



(Photo © Emirates)