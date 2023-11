Emirates et Ethiopian Airlines sélectionnent le système IFE Avant Up de Thales

(Dubai Airshow) Thales a remporté deux importants contrats au cours des deux premiers jours du salon aéronautique de Dubaï, pour fournir son système de divertissement en vol Avant Up à Emirates et Ethiopian Airlines.



Ethiopian Airlines a choisi ce système pour sa future flotte d'Airbus A350-1000, poursuivant ainsi sa collaboration avec l'électronicien français. Ce faisant, il introduira un nouvelle interface utilisateur et plusieurs services numériques (achats, sélections de repas et de boissons, carte interactive). Le premier des quatre A350-1000 est attendu fin 2024.



Emirates a également opté pour Avant Up pour sa flotte de Boeing 777X, qui doit être livrée à partir de 2025, comme elle l'avait fait en 2022 pour ses A350. Il sera combiné à son système ice, qui ajoute une solution de diffusion télévisée en direct et de nouvelles solutions streaming.



Avant Up inclut de nouveaux écrans 4K HDR QLED Optiq, deux connexions Bluetooth et le wifi intégré, qui permettent aux passagers de connecter plusieurs appareils au système. Les écrans sont équipés de ports USB-A et USB-C, qui permettent de recharger les équipements portables durant le vol.



(De gauche à droite : ​ Mesfin Tasew, CEO du groupe Ethiopian Airlines ; Retta Melaku, directeur opérationnel d'Ethiopian Airlines ; Mathieu Franco, Senior Account Manager de Thales InFlyt Experience ; et Bruno Guinamand, vice-président régional de Thales InFlyt Experience © Thales)