Emirates élargit son accord avec Lufthansa Technik pour la maintenance lourde de ses A380

(Dubai Airshow) Emirates a signé un nouvel accord avec Lufthansa Technik, portant sur la fourniture de services de maintenance en base sur la flotte d'Airbus A380 de la compagnie. Vingt-trois appareils supplémentaires passeront leur check C chez Lufthansa Technik Philippines, à Manille.



La société de maintenance souligne que son centre de compétences aux Philippines a déjà réalisé plusieurs grandes visites sur des A380 d'Emirates depuis le début de l'année, dans le cadre d'un précédent accord similaire. Lorsque les dix appareils couverts par ce premier accord auront tous passé leur visite, le second contrat entrera en vigueur.



Ainsi, d'ici octobre 2026, Lufthansa Technik Philippines aura fait passer les check C de 33 A380 d'Emirates.



La société de maintenance souligne qu'elle constate une demande accrue pour des services de maintenance sur l'A380, ce qui l'a poussée à investir dans des capacités supplémentaires de maintenance et à construire un nouveau hangar de 9 000 m² à Manille, dans lequel trois appareils peuvent être entretenus en même temps.



(Photo © Emirates)