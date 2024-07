Emirates donne rendez-vous à ses futurs PNC en France

Emirates va tenir trois journées portes ouvertes en France au mois de juillet pour recruter ses futurs personnels navigants commerciaux. La première se tiendra le 6 juillet à Paris, à l'hôtel Mercure Paris Centre Tour Eiffel. La compagnie déménagera ensuite à Marseille le 8 juillet, au Radisson Blu Hôtel Marseille Vieux Port, puis à Nice le 10 juillet, au NH Nice. Les candidats peuvent se pré-inscrire en ligne et déposer leur candidature en ligne, avec un CV en anglais et une photographie récente. La session de recrutement dure toute une journée, les candidats présélectionnés sont informés le jour même des horaires, évaluations et entretiens supplémentaires. Emirates rappelle que ses PNC baignent dans un milieu multiculturel, travaillant aux côtés de 140 nationalités, et bénéficient d'avantages exclusifs (logement de fonction, prise en charge du transport entre le domicile et le lieu de travail, couverture médicale, billets à prix réduits). Plus de 8 000 PNC ont été recrutés en 2023.



(Photo © Emirates)