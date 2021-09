Emirates déploie l'IATA Travel Pass sur toutes ses destinations

Emirates annonce être la première compagnie à déployer le Travel Pass sur toutes ses destinations, ce qui devrait être effectif à partir d'octobre.



La compagnie avait très tôt, dès avril, testé la solution développée par l'IATA sur certaines lignes au départ de Dubaï et l'avait élargie à une douzaine de destinations en juin. Elle propose actuellement le Travel Pass au départ de cinquante villes.



Il permet aux passagers d'obtenir les dernières informations sur les exigences du pays de destination, de trouver des centres de tests agréés dans le lieu de départ et de créer un passeport numérique abritant les certificats, vérifiant leur conformité aux exigences du pays de destination et les partageant avec les compagnies aériennes et les autorités.