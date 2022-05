Emirates commercialise sa Premium Economy à partir du 1er juin

Emirates a annoncé qu'elle allait ouvrir sa nouvelle classe Premium Economy à la vente à partir du 1er juin pour des vols à partir du 1er août.



Elle sera proposée sur Airbus A380, initialement sur les vols vers Paris, Londres et Sydney, puis sur Christchurch à partir de décembre.



Six A380 - les six derniers appareils livrés par Airbus - ont déjà été équipés de la classe Premium Economy, permettant à certains passagers de l'expérimenter, par exemple dans le cadre de surclassements. A partir de novembre, Emirates lancera son programme de rétrofit, qui verra les nouveaux sièges installés sur 67 A380 supplémentaires (quinze de plus qu'annoncé en novembre dernier), ainsi que sur 53 Boeing 777-300ER.



Sur A380, la Premium Economy est installé à l'avant du pont principal et compte 56 sièges (PL3530 de Recaro) en configuration 2-4-2. Les voyageurs optant pour cette classe de voyage profiteront de services additionnels, comme l'accès à une zone d'enregistrement dédiée à Dubaï ou un menu spécial en vol.



(Emirates avait ouvert les portes de l'un de ses A380 lors du salon de Dubaï pour présenter sa Premium Economy. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)