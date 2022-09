Emirates choisit le système AVANT Up de Thales pour équiper ses Airbus A350

Emirates a annoncé qu'elle allait investir 350 millions de dollars pour doter sa future flotte d'Airbus A350 de la dernière version du système de divertissement en vol de Thales AVANT Up.



Les fauteuils des appareils seront ainsi dotés d'écrans 4K QLED HDR (baptisés Optiq) pour accéder à ice, les seuls à recourir à la technologie QLED de Samsung, affirme Thales. L'équipementier indique également qu'Optiq peut être doté de deux connexions Bluetooth, du WiFi intégré, tout en assurant une fonction de charge des appareils électronique via ses ports USB-A et -C.



Thales souligne également qu'Emirates est la cliente de lancement du système Pulse de gestion de l'énergie, qui permet de « ne pas affecter les performances de charge quel que soit le nombre d'utilisateurs qui rechargent leurs appareils en même temps ».



Par ailleurs, plusieurs services liés à AVANT Up ont été sélectionnés par Emirates, comme des fonctions de personnalisation, des capacités étendues pour l'utilisation d'appareils électroniques personnels ou une meilleure adaptation de l'interface aux personnes malvoyantes.



Emirates a commandé une cinquantaine d'A350-900, dont les livraisons doivent débuter en 2024.



(Photo © Emirates)