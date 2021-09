Emirates attend son tout dernier A380 pour novembre

Emirates devrait recevoir son tout dernier Airbus A380 au mois de novembre, avec plus de six mois d'avance (il était initialement attendu pour juin 2022). Sa flotte de Super Jumbos sera alors complète, avec 118 appareils.



Deux A380 ont déjà été remis à la compagnie en mai et en juin.



Les trois appareils sont équipés de la nouvelle classe économique Premium. Lorsque le dernier A380 aura intégré la flotte cet automne, six appareils la proposeront ( à noter que les cinq actuellement en service sont affectés à la desserte de Paris et de Londres). Elle n'est toutefois pas commercialisée et sera initialement remplie grâce au système de surclassement.



« Nous sommes parvenus à un accord avec Airbus pour avancer la livraison de nos dernières commandes d'A380 et avons assuré le financement des appareils. Ces nouveaux avions nous permettront de disposer de plus de sièges en classe Économie Premium, particulièrement demandée par nos clients, à l'heure où nous en préparons la pleine commercialisation pour les prochains mois », a résumé Sir Tim Clark, le président d'Emirates.



La compagnie précise qu'au mois d'octobre, les A380 devraient être de retour en service sur environ dix-sept de destinations, au gré de l'assouplissement des restrictions de voyage.



(Photo © Emirates)