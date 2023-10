Emirates acquiert deux de ses anciens A380 pour 70 millions de dollars

La compagnie Emirates va racheter deux Airbus A380 appartenant au véhicule d'investissement basé à Guernesey Doric Nimrod Air Two. Les deux appareils (MSN 77 et 90, GP7200) étaient exploités en leasing par la compagnie de Dubaï depuis 2011, mais ils sont stockés sur la plateforme de DWC depuis juillet 2020 et mars 2020 respectivement. Le montant de la transaction est annoncé à 70 millions de dollars au total. (Photo © Le Journal de l'Aviation)