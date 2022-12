Emerald Airlines devient membre de l'ERA

L'association des compagnies régionales européennes (ERA) annonce qu'un nouveau membre l'a rejointe : Emerald Airlines.



La compagnie irlandaise est l'opérateur exclusif des services régionaux d'Aer Lingus mais propose également des services de wet lease et charter.



Elle exploite une flotte de quatorze ATR 72-600 et envisage de proposer plus de 580 vols par semaine durant l'été 2023, sur 23 routes.



Emerald Airlines est la plus jeune compagnie irlandaise, ayant lancé ses opérations en mars 2022.



(Photo © Emerald Airlines)