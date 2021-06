Embraer veut lancer son avion régional turbopropulsé dès 2022

Embraer garde le cap et entend toujours lancer son projet d'avion régional turbopropulsé de nouvelle génération (TPNG) en 2022 pour une mise en service à horizon 2027-2028.



Cette nouvelle annonce provient directement d'Arjan Meijer, le PDG de la branche Embraer Commercial Aviation lors d'un webinaire lié à la livraison du 1er E195-E2 d'Helvetic Airways la semaine dernière.



Pour rappel, le TPNG d'Embraer serait un avion régional de 90 places à ailes basses et disposant de la même section de fuselage que sa famille E-Jets E2. Il serait motorisé par des turbopropulseurs conventionnels et viendrait ainsi compléter sa famille de jets court/moyen-courriers.



Par ailleurs, Embraer cherche toujours des partenaires industriels pour lancer de nouveaux programmes.



(Image © Embraer)