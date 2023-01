Embraer signe un contrat avec Vortex Aircraft Services pour l'utilisation de sa plateforme Beacon

Embraer annonce avoir signé un contrat avec la société de maintenance américaine Vortex Aircraft Services pour l'utilisation de la plateforme digitale Beacon. Vortex Aircraft Services utilisera ainsi la solution de coordination de la maintenance proposée par l'avionneur brésilien pour simplifier et améliorer ses processus dans des situations d'AOG ou pour les tâches de maintenance non programmées.



Vortex Aircraft Services entend aussi s'appuyer sur Beacon pour développer ses capacités de maintenance à Charlotte (Caroline du Nord). La société de maintenance américaine peut intervenir sur différentes plateformes d'avions commerciaux et d'avions d'affaires ainsi que sur l'aviation générale.



Vortex Aircraft Services est basée sur l'aéroport international de Memphis (Tennessee).



(Photo © Embraer)