Embraer s'associe à Toyota pour optimiser sa production

Embraer a décidé de rendre son système de production plus efficace. Pour y parvenir, l'avionneur a conclu un partenariat avec Toyota do Brasil pour transposer dans ses usines les concepts et principes du Toyota Production System (TPS).



L'objectif est de réduire la production de déchets, gagner en efficacité opérationnelles et augmenter la génération de valeur.



La première phase du partenariat verra une équipe du TPS s'immerger dans les activités quotidiennes de son usine principale à Sao José dos Campos (Ozires Silva Unit) pour évaluer les marges et les voies de progression puis suggérer des améliorations.



Embraer suit déjà les principes Lean et est avancé dans le concept d'industrie 4.0, avec une digitalisation et une automatisation accrues ainsi qu'une attention forte portée à l'impact environnemental de la production.



(Francisco Gomes Neto, PDG d'Embraer, et Rafael Chang, président de Toyota do Brasil © Sergio Fujiki pour Embraer)