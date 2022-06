Embraer remporte un premier contrat ferme pour jusqu'à 10 E190F/E195F

Les conversions P2F de la famille E-Jet d'Embraer décollent. L'avionneur brésilien vient d'annoncer un contrat ferme portant jusqu'à 10 conversions avec un client qui n'a pas été dévoilé.



Les avions à convertir proviendront directement de la flotte du client, avec des livraisons prévues à partir de 2024. Les conversions seront réalisées par Embraer dans ses installations au Brésil.



Cet accord est le premier contrat ferme remporté par l'avionneur brésilien pour sa nouvelle famille d'avions tout cargo. Embraer avait cependant déjà signé un accord de principe au mois de mai avec le loueur Nordic Aviation Capital (NAC) qui lui avait réservé jusqu'à 10 créneaux de conversion pour son portefeuille d'Embaer 190/195.



Pour rappel, les E-Jets cargo avaient été lancé en mar dernier. L'E190F pourra emporter une charge utile de 10,7 tonnes (dont 7 conteneurs ULD sur le pont principal) et l'E195F de 12,3 tonnes (8 ULD) . Embraer promet 50% de volume en plus par rapport aux plus grands turbopropulseurs cargo et jusqu'à 30% de coûts en moins par rapport aux monocouloirs de même génération.



(Image © Embraer)