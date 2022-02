Embraer reconstitue son carnet de commandes

Embraer annonce avoir livré 141 appareils en 2021, répartis entre 48 appareils commerciaux et 93 avions d'affaires.



Plus précisément, les livraisons d'avions commerciaux ont concerné 27 E175, deux E190-E2 et dix-neuf E195-E2. Les livraisons d'avions d'affaires ont porté sur 62 avions légers (famille Phenom) et 31 de taille intermédiaire.



L'avionneur souligne par ailleurs que la famille E2 a enregistré des commandes fermes pour une cinquantaine d'appareils et n'a enregistré aucune annulation sur l'année.



Ce faisant, le carnet de commandes a regagné de la valeur, atteignant son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre 2018, à 17 milliards de dollars. Ce bilan tient compte du réaménagement de la commande de KC-390 de l'armée brésilienne (qui a été réduite de six appareils). La division Avions commerciaux compte ainsi 147 commandes à livrer d'E175, trois d'E190, cinq d'E190-E2 et 170 d'E195-E2.



