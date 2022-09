Embraer promeut l'utilisation d'E-Jets en Malaisie

Selon Embraer, la Malaisie aura besoin de 150 nouveaux avions de moins de 150 sièges au cours des 20 prochaines années.



Dans son rapport publié en marge du salon aéronautique de Selangor, l'avionneur brésilien constate qu'actuellement 90 % de la flotte et du carnet de commandes des opérateurs malaisiens comprennent des avions de plus de 150 sièges. Or plus de la moitié des vols avec ses appareils affiche un taux de remplissage inférieur à 76%.



« Une composition déséquilibrée de la flotte pourrait constituer une menace pour la connectivité », estime-il.



Le constructeur promeut sa gamme E-Jets E2 (114-146 sièges) capables, selon lui, de couvrir 99% du réseau domestique malaisien et d'ouvrir 110 nouvelles routes à travers le pays, une expansion qui pourrait débloquer près de 25 000 nouveaux emplois et générer environ 700 millions de dollars dans l'économie nationale.



(Photo © Embraer)