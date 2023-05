Embraer n'a livré que 7 avions commerciaux au premier trimestre

Embraer annonce avoir livré 7 avions commerciaux au cours du premier trimestre, ainsi que 8 jets d'affaires (6 avions légers et 2 appareils de taille intermédiaire).



L'avionneur brésilien indique cependant que sa branche dédiée aux avions commerciaux a enregistré une progression de chiffre d'affaires de 17,5% en glissement annuel, à 198,8 millions de dollars, grâce à la livraison d'un avion supplémentaire et d'un mix plus favorable entre sa gamme E2 et son E175 de première génération.



Le chiffre d'affaires de sa branche Executive Jets a quant à lui baissé de 3%, à 87,1 millions de dollars, en raison de changements dans la composition des livraisons de ses jets légers (famille Phenom).



Au total, le chiffre d'affaires d'Embraer a atteint les 717 millions de dollars au premier trimestre (+19 %) porté par une forte croissance de son activité Défense et Sécurité (+56 %).



Embraer précise que ses orientations opérationnelles et financières pour 2023 restent inchangées. Son carnet de commandes ferme est resté stable, valorisé à 17,4 milliards de dollars. Il progresse cependant pour ses activités liées à l'aviation d'affaires et aux services (+20,3%).



L'avionneur brésilien avait livré un total de 159 appareils l'année dernière, dont 57 avions commerciaux. Son carnet de commandes civiles fermes était valorisé à 17,5 milliards de dollars au 31 décembre (contre 17 milliards de dollars un an plus tôt).



(Image © Embraer)