Embraer livre trente appareils au troisième trimestre

Embraer a annoncé qu'il avait livré une trentaine d'appareils au troisième trimestre 2021.



Neuf d'entre eux étaient des avions commerciaux : six E175 et trois E195-E2. A cela s'ajoutent 21 jets d'affaires, quatorze légers (tous des Phenom 300) et sept larges (de la famille Praetor).



Depuis le début de l'année, l'avionneur a remis 32 avions commerciaux et 54 jets d'affaires à ses clients.



Le carnet de commandes compte désormais 1 968 appareils en commande ferme (y compris ceux commandés pour le secteur de la défense) d'une valeur de 16,8 milliards de dollars.