Embraer livre 33 appareils au troisième trimestre

Embraer a annoncé qu'il avait livré 33 appareils au troisième trimestre 2022, répartis entre dix avions commerciaux et 23 jets d'affaires. Il avait livré un trentaine d'appareils à la même période l'année dernière (avec une proportion équivalente d'avions régionaux et d'affaires).



Parmi les jets d'affaires, quinze sont des avions légers et huit de taille intermédiaire. En ce qui concerne les E-Jets, les livraisons portent sur un E195-E2 et neuf E175.



Ainsi, depuis le début de l'année, Embraer a livré 27 E-Jets et 52 avions d'affaires (33 légers et 19 de taille intermédiaire).



L'avionneur brésilien rappelle que le temps fort du trimestre a été la livraison de son 1 700e E-Jet. L'appareil, un E195-E2, a été remis à KLM Cityhopper.



Il souligne que le carnet de commandes fermes a désormais une valeur de 17,8 milliards de dollars, stable par rapport au deuxième trimestre, et compte 297 avions régionaux à livrer.



