Embraer livre 14 appareils au premier trimestre

Embraer a livré quatorze appareils au premier trimestre. Ils se répartissent entre six avions commerciaux (quatre E175 et deux E195-E2) et huit jets d'affaires (six Phenom et deux Praetor).



L'avionneur souligne qu'il a également signé deux contrats avec l'armée brésilienne pour des équipements et des contrats de services avec Air Peace et German Airways.



Le carnet de commandes a désormais une valeur de 17,3 milliards de dollars. Il compte notamment 315 appareils commerciaux.



En parallèle, l'avionneur brésilien a annoncé qu'il avait besoin d'embaucher 150 personnes sur son campus de Melbourne (Floride), qui abrite notamment des lignes de production pour les familles Phenom et Praetor.



(Photo © Embraer)