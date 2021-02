Embraer livre 130 avions en 2020

Embraer a annoncé qu'il avait livré 130 appareils en 2020, répartis entre 44 avions commerciaux (dont 32 E175) et 86 avions d'affaires (56 légers et 30 grands). L'avionneur indique que cela représente une baisse de près de 35% par rapport à 2019.



Il souligne également que les livraisons se sont accélérées au quatrième trimestre, période sur laquelle il a réalisé la moitié des livraisons de l'année (28 avions commerciaux et 43 avions d'affaires).



Parmi les événements du trimestre, Embraer relève la commande de Congo Airways pour deux E195-E2 et la réception par Belavia de son premier exemplaire du même modèle.



Le carnet de commandes a désormais une valeur de 14,4 milliards de dollars.



