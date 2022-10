Embraer : le premier KC-390 hongrois prend forme

Le premier KC-390 Millennium destiné à la force aérienne hongroise est récemment entré en phase d'assemblage final dans les installations d'Embraer à Gavião Peixoto, près de São Paulo, avec même une certaine avance sur son calendrier contractuel. La Hongrie est le deuxième client à l'export de l'avion de transport militaire brésilien, après le Portugal, avec deux exemplaires commandés en 2020.



Embraer précise que les essais en vol du premier appareil débuteront au second semestre 2023, avec une livraison programmée pour le deuxième trimestre 2024. Le second exemplaire hongrois doit quant à lui entrer en production en décembre pour une livraison avant la fin de l'année 2024.



L'avionneur brésilien explique aussi que les KC-390 hongrois seront équipés d'une unité de soins intensifs pour pouvoir effectuer des missions humanitaires et qu'ils disposeront logiquement des systèmes de ravitaillement en vol par panier pour pouvoir alimenter les JAS 39 Gripen de la force aérienne hongroise.



Pour rappel, le Millennium d'Embraer été commandé à l'export par deux autres pays européens : le Portugal (5 exemplaires, premier avion attendu l'année prochaine) et le Pays-Bas (5 exemplaires livrables à partir de 2026), deux contrats remportés face au C-130J de Lockheed Martin.



L'avionneur brésilien pousse aussi depuis quelques semaines son appareil militaire aux États-Unis en s'associant avec l'équipementier américain L3Harris Technologies pour proposer une variante baptisée « Agile Tanker » qui serait assemblée et modifiée sur place et qui embarquerait cette fois une perche de ravitaillement.



(Photo © Embraer)