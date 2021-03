Embraer formalise des procédures de désinfection pour ses avions commerciaux

Embraer a publié un document technique pour la désinfection des intérieurs de ses avions commerciaux. Ces processus se basent sur l'utilisation des lampes UV-C pour les postes de pilotage et sur des produits désinfectants compatibles avec les matériaux de l'avion pour le reste de la cabine.



Le document proposé par Embraer Services & Support regroupe des conseils pour les EMB120 Brasilia, ERJ 145, E-Jets et E-Jets E2. L'avionneur brésilien rappelle par ailleurs que près de 2500 de ses avions commerciaux sont exploités par plus d'une centaine d'opérateurs dans 80 pays.



(Photo © Embraer)