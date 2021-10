Embraer, Fokker Techniek et Fokker Services explorent leurs opportunités de collaboration

Embraer, Fokker Techniek et Fokker Services ont signé un protocole d'accord afin d'explorer leurs opportunités de collaboration dans les marchés de la défense, de l'aviation commerciale et de la maintenance.



Des discussions vont désormais être menées pour tirer parti des capacités de chacun sur de nouveaux programmes. Le plus évident se trouve dans la défense, sur la plateforme du KC-390, et pourrait porter sur les cahiers des charges des utilisateurs finaux et le soutien.



D'autres opportunités pourraient être étudiées dans le domaine de la conversion ou de la finition d'appareils pour des missions spéciales ou de transport spécial.



Dans le secteur commercial, des partenariats pourraient être réalisés dans l'ingénierie, le support logistique et le développement d'un avion à hydrogène. Dans la maintenance, ils pourraient porter sur divers aspects allant de la logistique aux services de réparation.