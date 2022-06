Embraer fait voler un E195-E2 avec un GTF alimenté à 100% de SAF

Embraer et Pratt & Whitney ont à leur tour réalisé un vol d'essais pour analyser le comportement d'un E195-E2 lorsque l'un de ses GTF est alimenté avec 100% de carburant durable d'aviation.



Des essais au sol avaient d'abord été menés durant deux jours à Fort Lauderdale, avant que soit réalisé le vol de 70 minutes à l'aéroport de Vero Beach, toujours en Floride.



L'avionneur brésilien indique que le test a confirmé que les E2 et les GTF pouvaient fonctionner en toute sécurité et en conservant leurs performances, même s'ils sont alimentés à 100% par un mélange de carburants durables.



« Ce test prouve que les moteurs GTF peuvent fonctionner avec n'importe quel carburant et que la famille E2 est prête pour une certification des opérations avec 100% de SAF dès que l'industrie aura finalisé les normes pour le SAF non mélangé» à du carburant fossile, a déclaré Graham Webb, responsable Développement durable de Pratt & Whitney.



Le SAF utilisé par Embraer et Pratt & Whitney était composé à 100 % de kérosène paraffinique synthétique HEFA-SPK (produit à base d'esters et d'acides gras hydrotraités) acquis auprès de World Energy - comme lors de l'essai sur le GTF Advantage au mois de mars.



(Photo © Embraer)