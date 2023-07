Embraer fait certifier sa famille E2 en Malaisie

Les Embraer E190-E2 et E195-E2 ont reçu leur certification de type de la part de l'autorité malaisienne de l'aviation civile (CAAM).



Celle-ci était nécessaire pour que SKS Airways puisse exploiter les dix E195-E2 sur lesquels elle s'est engagée en mai dernier, dans le cadre du salon LIMA, et qui doivent entrer en service en 2024.



Les Embraer lui permettront de développer son réseau et sa flotte, actuellement composée de Twin Otter.



Près de 200 E-Jets (E1) sont actuellement en service auprès d'une vingtaine de compagnies en Asie Pacifique.



(Photo © Embraer)