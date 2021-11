Embraer et Pratt & Whitney collaborent sur le SAF

Embraer et Pratt & Whitney ont signé un protocole d'accord prévoyant une collaboration dans les études sur l'utilisation du carburant durable d'aviation (SAF).



Les équipes des deux partenaires vont définir un plan d'essai intégré pour opérer un E195-E2 avec une alimentation 100% SAF.



« Nous nous engageons à améliorer continuellement l'efficacité et les performances de nos produits, et en étendant encore leur compatibilité avec le SAF, nous permettrons à nos clients de fonctionner de la manière la plus durable possible », a commenté Arjan Meijer, président et CEO d'Embraer Commercial Aviation. Pratt & Whitney souligne de son côté qu'il travaille sur le SAF depuis près de vingt ans.



Cette initiative entre dans le cadre de l'engagement de l'industrie aéronautique d'atteindre le 0 émission nette de CO2 en 20250.