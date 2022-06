Embraer enregistre un premier contrat ferme pour son offre de conversion

Embraer a annoncé qu'il avait signé un contrat ferme avec un client qui n'a pas souhaité être identifié, portant sur la conversion de jusqu'à dix E190/195 en avions cargo. Les appareils à modifier proviennent de la flotte actuelle de la compagnie cliente. Ils seront relivrés à partir de 2024.



Les travaux de modification seront réalisés par Embraer au Brésil. Ils comptent notamment le découpage d'une porte cargo donnant accès au pont principal, le retrait de la cabine, l'installation d'un système de chargement, le renforcement des planchers, l'installation d'un panneau rigide 9G doté d'une porte d'accès, la mise en place d'un système adapté de détection des incendie et des modifications du système de gestion de l'air.



Il s'agit du premier contrat ferme enregistré par l'avionneur brésilien pour son programme de conversion d'E-Jets en avions cargo. Un accord de principe avait cependant également été signé avec NAC (Nordic Aviation Capital) en mai pour dix créneaux de conversion.



Disponible pour les plateformes E190 et E195, le programme promet un appareil doté d'une capacité supérieure de 50% à celle des biturbopropulseurs utilisés comme cargo et d'un rayon d'action trois fois plus important. En parallèle, les coûts opérationnels doivent être réduits de 30% par rapport aux monocouloirs.



(Image © Embraer)