Embraer embarque les batteries de Saft à bord des Praetor

Embraer a choisi d'installer les batteries Ultra Low Maintenance de Saft comme équipement d'origine pour ses Praetor 500 et 600. Cette décision a pris effet en septembre.



Le contrat avec Saft prévoit également la fourniture de batteries pour les besoins de retrofit des Praetor 500, Praetor 600, Legacy 450 et Legacy 500 déjà livrés.



La batterie ULM 443CH1 a été développée pour Embraer, avec une capacité de 24 V et 44 Ah, et permet de démarrer l'APU et d'alimenter les systèmes avioniques et de commandes en cas de panne.



Saft s'est félicité d'accroître son portefeuille dans l'aviation d'affaires avec ce contrat.