Embraer double les capacités de son centre de services de Sorocaba

Embraer vient d'inaugurer de nouveaux hangars sur son site de Sorocaba, situé à 70 km à l'ouest de São Paulo, doublant sa surface utile de 20 000 à 40 000 m².



Ce centre de services, qui est tourné vers les activités avions d'affaires de l'avionneur brésilien, dispose désormais de quatre hangars, dont trois sont dédiés aux services de maintenance, de réparation et de révision des composants (MRO). Le quatrième est quant à lui dédié au soutien des opérateurs (FBO).



« Il y a une croissance constante dans le segment de l'aviation d'affaires au Brésil et nous voyons de grandes opportunités pour le secteur des services dans les années à venir, alignées sur nos plans de croissance pour l'unité commerciale Services & Support et Embraer elle-même », a déclaré Johann Bordais, le PDG d'Embraer Services & Support. « Cet investissement réaffirme l'engagement d'Embraer à servir ses clients de manière plus complète et avec une assistance encore meilleure », a-t-il ajouté.



Le centre de services d'Embraer de Sorocaba dispose d'un portefeuille de services couvrant la maintenance, les rénovations de cabines, le stockage ainsi que des ateliers agréés pour divers équipements. Il a également la capacité d'effectuer des modifications d'avions, telles que la conversion de jets Legacy 450 en jets Praetor 500.



(Photo © Embraer)