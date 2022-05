Embraer divise sa perte par trois au premier trimestre

Embraer a publié un chiffre d'affaires de 600,9 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 26% notamment en raison d'une suspension temporaire de la production durant près d'un mois pour achever la réintégration juridique et des systèmes de l'entité Commercial Aviation.



La baisse du chiffre d'affaires a concerné tous les secteurs d'activité de l'avionneur de façon importante (entre -38% et -47%) sauf les Services. Cette activité a enregistré une croissance de ses recettes de 8%, qui n'a pas suffi à compenser les résultats des autres.



Cet élément exceptionnel a eu pour effet de déséquilibrer temporairement les contributions des activités au chiffre d'affaires, les services comptant pour 45%, devant l'Aviation commerciale (28%), l'Aviation d'affaires (15%) et la défense (11%).



La perte nette a atteint 31,7 millions de dollars sur la période, presque divisée par trois par rapport au premier trimestre 2021.