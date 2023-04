Embraer dévoile une variante OTAN de son Super Tucano pour lancer ses ventes en Europe

L'avionneur brésilien Embraer a profité du salon LAAD Defence & Security qui se tient à Rio de Janeiro jusqu'au 14 avril pour annoncer le lancement d'une variante de son avion d'attaque et d'entraînement léger turbopropulsé EMB 314 Super Tucano dans une configuration spécifique aux besoins de l'OTAN.



Baptisée A-29N (pour NATO), cette variante pourra ainsi être équipée d'une nouvelle liaison de données et de la possibilité d'être opéré en monopilote. Embraer indique aussi que son A-29N pourra être utilisé dans des missions d'entraînement JTAC (Joint Terminal Attack Controller).



En d'autres termes, l'avionneur brésilien pousse son Super Tucano en Europe ou il n'est pas encore présent, même si la FAP (Força Aérea Portuguesa) s'est déjà montrée particulièrement intéressée par l'appareil ces deux dernières années.



L'avionneur brésilien rappelle aussi que son Super Tucano a été sélectionné par plus de 15 forces aériennes dans le monde dont l'US Air Force (contrat de 2011, appareils cédés à l'Afghanistan à partir de 2016).



(Image © Embraer)