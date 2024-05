Embraer augmente ses approvisionnements en SAF pour son site de Melbourne

Embraer signé un accord avec Avfuel pour augmenter son approvisionnement en carburant durable « Neste MY Sustainable Aviation Fuel » sur l'aéroport international de Melbourne Orlando (KMLB) à un chargement par semaine, soit près de 910 000 litres de SAF par an.



Le carburant est fourni à Sheltair MLB, le FBO qui assure les services d'assistance à Embraer. Le SAF sera principalement utilisé pour les démonstrations en vol, les livraisons aux clients et les vols de production à Melbourne.



« La collaboration d'Embraer avec Avfuel et Sheltair marque une étape cruciale dans notre parcours vers des opérations aériennes à zéro émission nette », a déclaré Michael Amalfitano, le PDG d'Embraer Executive Jets. « Notre investissement continu dans les SAF démontre notre engagement à réduire les émissions aujourd'hui et à rapprocher l'industrie de l'objectif de zéro émission nette de l'aviation d'ici 2050. »



Le site d'Embraer de Melbourne produit les gammes Phenom et Praetor de l'avionneur brésilien.



(Photo © Embraer)