Embraer achève le programme de modernisation des A-4 Skyhawk de la marine brésilienne

Embraer a livré le dernier chasseur d'attaque au sol AF-1 (AF-1B) modernisé à la marine brésilienne. Une cérémonie dédiée s'est déroulée le 20 avril dans les installations de l'avionneur brésilien à Gavião Peixoto (São Paulo).



Le chasseur AF-1 (dénomination brésilienne pour le vénérable A-4 Skyhawk de McDonnell Douglas) est le seul avion à réaction de l'aviation navale brésilienne. Il était notamment embarqué à bord du porte-avions São Paulo (ex-Foch), retiré du service à la fin 2018. Les Skyhawk brésiliens sont désormais déployés sur la base aéronavale São Pedro da Aldeia, près de Rio de Janeiro.



Sept AF-1 ont ainsi été modernisés : cinq AF-1B (monoplaces) et deux AF-1C (biplaces). Ils ont ainsi équipé de nouveaux systèmes de navigation, d'un nouvel armement, de nouveaux calculateurs, d'un système de communications tactiques et de nouveaux capteurs, dont un radar multimode de pointe et un nouveau système d'exploitation. De plus, des travaux sur la cellule ont été effectués pour augmenter la durée de vie opérationnelle de l'appareil. Un simulateur de vol a par ailleurs été développé pour la formation des pilotes.



Cette modernisation « fournit aux pilotes une connaissance de la situation et une familiarité avec les opérations des systèmes d'avions de combat modernes, des critères essentiels et pertinents pour le scénario de combat actuel » selon un communiqué d'Embraer.



Les Skyhawk brésiliens ont été acquis en 1999 pour venir embarquer à bord du porte-avions Minas Gerais (un bâtiment de la classe britannique Colossus, modifié en configuration CATOBAR, mais dont la catapulte a été la source de nombreux problèmes avant l'arrivée des A-4...). Ces appareils avaient été rachetés au Koweït (23 exemplaires) pour 70 millions de dollars.



(Photo © Embraer)