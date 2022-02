Embraer achève la réintégration de sa branche commerciale

Embraer annonce avoir achevé avec succès la réintégration des principaux systèmes et processus de technologie de l'information de son activité d'aviation commerciale.



Selon l'avionneur brésilien, ces travaux ont été réalisés durant le mois de janvier et n'ont pas entravé la continuité des opérations de l'entreprise.



Cette réorganisation avait démarré en mai 2020, suite à la décision de Boeing d'annuler le rachat de la branche commerciale de l'avionneur brésilien pour 4,2 milliards de dollars un mois plus tôt.



La réintégration de cette activité était alors devenue une priorité pour Embraer, garantissant des avantages opérationnels et éliminant les inefficacités fiscales avec une gestion intégrée, moins complexe et plus agile.