Embraer accélère ses livraisons

Embraer annonce avoir livré dix-sept E-Jets et 30 avions d'affaires au deuxième trimestre de 2023, une augmentation de volume de 47 % par rapport à la même période de l'année dernière (elle est par ailleurs de 35 % sur le semestre).



Les livraisons ont concerné dix E175 et sept E195-E2. Du côté de l'aviation d'affaires, elles ont porté sur dix-neuf jets légers (famille Phenom) et onze jets de taille intermédiaire (programme Praetor).



Les commandes de la période ont porté sur sept E175 pour American Airlines et six E195-E2 pour Binter (ces derniers attendent encore la finalisation du contrat pour être inscrits au carnet de commandes). De nouveaux accords portant sur les E-Jets ont également été signé, via le loueur Azorra.



Au 30 juin, le carnet de commandes de l'avionneur brésilien pour l'aviation commerciale compte 82 E175 (essentiellement destinés à des compagnies américaines), seize E190-E2 et 173 E195-E2, pour une valeur de 17,3 milliards de dollars.



(Photo © Embraer)