Embraer a mené une campagne de démonstration de l'E190-E2 sur piste courte en Corée

Embraer pousse son E190-E2 en Corée du Sud en vue de pouvoir le voir desservir le futur aéroport de l'île d'Ulleungdo.



Embraer vient de mener une campagne de démonstration simulée de son E190-E2 sur piste courte en Corée du Sud. L'avionneur brésilien a ainsi organisé un vol entre l'aéroport de Gimpo de Séoul et celui de Pohang (province de Gyeongsang du Nord) avec un atterrissage réalisé sur une distance de seulement 1 066 mètres (la piste de l'aéroport de Pohan est longue de plus de 2100 mètres), avec plus de 80 invités à bord et suffisamment de carburant pour le vol retour vers Séoul.



Embraer positionne son E190-E2 comme le seul avion moyen-courrier monocouloir pouvant opérer sur une piste de 1 200 mètres, « qu'il pleuve ou qu'il vente ».



Embraer a notamment en ligne de mire le futur aéroport de l'île d'Ulleungdo, en mer du Japon, qui doit entrer en service en 2025 et qui disposera d'une piste de 1200 mètres, une plateforme qui accueillera de fait des avions ATR (ATR 42 ou ATR 72 avec une limite de capacité à 50 sièges).



L'avionneur brésilien en a d'ailleurs profité pour signé un protocole d'accord avec le gouverneur de la province de Gyeongsang du Nord visant à collaborer sur les principales questions liées à l'aviation, en particulier dans le domaine de la connectivité de la région.



(Photo © Embraer)