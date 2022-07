Embraer a livré 32 appareils au deuxième trimestre

Embraer annonce avoir livré onze avions commerciaux et 21 avions d'affaires (douze légers et neuf larges) au deuxième trimestre.



Depuis le début de l'année, l'avionneur a ainsi livré 46 appareils : dix-sept avions commerciaux et 29 avions d'affaires.



Parmi les événements du trimestre se comptent l'entrée de Sky High dans la liste des opérateurs d'E-Jets et la signature du premier accord ferme pour le programme de conversion des E-Jets en avions cargo.



La valeur du carnet des commandes fermes s'élève ainsi à 17,8 milliards de dollars (12% plus élevé que l'année dernière à la même période de l'année).



(Photo © Eduardo Kui pour Embraer)