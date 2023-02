Embraer a livré 159 avions civils l'année dernière, boosté par le quatrième trimestre

Embraer annonce avoir livré un total de 159 avions civils en 2022 (57 avions commerciaux et 102 jets d'affaires).



Le quatrième trimestre a été particulièrement faste puisque l'avionneur brésilien aura remis plus de la moitié des appareils de l'ensemble de l'année (30 avions commerciaux, 17 avions d'affaires de la catégorie des mid-size et 33 jets d'affaires légers de la gamme Phenom).



Embraer indique que le nombre total d'avions livrés a ainsi augmenté de 12,7 % par rapport à 2021 (48 avions commerciaux et 93 jets d'affaires). Son carnet de commandes civiles fermes était valorisé à 17,5 milliards de dollars au 31 décembre (contre 17 milliards de dollars un an plus tôt).



L'avionneur annonce aussi avoir enregistré des commandes fermes d'E-Jet E2 pour près de 1,6 milliard de dollars au quatrième trimestre avec 15 E195-E2 destinés à un client non dévoilé et les cinq E195-E2 destinés à la compagnie aérienne espagnole Binter.



(Photo © Embraer)